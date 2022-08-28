Тренер Джошуа: Последние три раунда изменили исход боя

Тренер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Роберт Гарсия рассказал о планах по дальнейшей работе со своим подопечным. Его слова цитирует boxing247.com:

"Последние три раунда изменили исход боя. Думаю, что для нас все было хорошо до 10 раунда. Последние три раунда определили исход боя, а в девятом мы были близки к нокауту.

Я тренировал Джошуа. Я должен понять, какие ошибки допустил в тренировочном лагере. Я тренер и человек, который не любит проигрывать.

Сейчас я прибыл в свой спортзал и начал работу над двумя поединками, к которым мне нужно подготовить ребят. Я постоянно занимаюсь собой, но не могу забыть о прошлом бое. Я верю, что до десятого раунда все шло хорошо. Мы побеждали на судейских карточках, но нам нужно было сделать больше" – сказал он.