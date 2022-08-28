Промоутер Ломаченко рассказал о выборе соперников для украинца

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Эгис Климас рассказал о выборе следующего соперника для своего подопечного. Его слова цитирует канал ESNEWS:

"Ломаченко согласился на сложный поединок. Поэтому мы и любим этих ребят – Лому и Усика. Мы не ищем легких путей. Им нужны хорошие, конкурентные поединки, которые нравятся болельщикам.

Бой с Хэйни для Ломаченко однозначно не будет легким. Девин – один из лучших в легком весе и таких боксеров всего несколько: Хэйни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия.

Поединок с Дэвисом тоже очень хорош. Пожалуй, лучше будет, если Ломаченко объеденит все титулы, а потом подерется с "Танком". Было бы здорово, поскольку это будет мегафайт" – сказал он.