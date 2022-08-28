Украинец Крутых выиграл первый в карьере турнир ITF-серии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №271) победил на турнире ITF-серии, состоявшемся в чешской Праге.

В решающем матче за главный титул соревнований он обыграл представителя Германии Лукаса Герха (АТР №383). Счет матча 2-1 (6-3; 6-7; 6-3) в пользу нашего соотечественника.

Это первый титул Крутых в карьере на турнире ITF-серии.

В понедельник Алексей станет 240-й ракеткой мира и останется первой ракеткой Украины.