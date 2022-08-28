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Украинец Крутых выиграл первый в карьере турнир ITF-серии
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фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №271) победил на турнире ITF-серии, состоявшемся в чешской Праге.
В решающем матче за главный титул соревнований он обыграл представителя Германии Лукаса Герха (АТР №383). Счет матча 2-1 (6-3; 6-7; 6-3) в пользу нашего соотечественника.
Это первый титул Крутых в карьере на турнире ITF-серии.
В понедельник Алексей станет 240-й ракеткой мира и останется первой ракеткой Украины.
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