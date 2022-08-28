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Легендарный Рахман: Усик может победить Фьюри

Бокс
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Комментарий легенды

Легендарный Рахман: Усик может победить Фьюри

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Хасим Рахман дал свой прогноз на потенциальный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) и британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует Fight Hype:

"Я думаю, что Усик может победить Фьюри. Я считаю Александра лучшим среди тяжеловесов, выступающих на данный момент. Мне кажется, что Фьюри копирует Усика, и он добился в этом серьезных успехов. Но когда ты сражаешься с медленными супертяжами – это другой бокс. Все, что Фьюри делает в плане бокса, Усик может улучшить.

Сверхтяжелый вес другой, потому что большинство супертяжей ленится. У них нет профессиональной этики, тогда как более мелкие ребята отличаются. Боксерский IQ Усика играет очень немаловажную роль. Во многих случаях интеллект маленьких бойцов может свести на нет преимущества их соперников" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал о возможной организации боя против Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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