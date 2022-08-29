Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Катмен Усика: Решение судей в бою с Джошуа? Саша сказал, что победил тот, кто и должен был победить
Украинцу тяжело дался этот бой
Фото: Flipboard
Катмен Александра Усика Расс Анбер рассказал об одном из самых трудных раундов для украинца в поединке с Энтони Джошуа.
"9-й раунд был тяжелым для Усика и положительным для Джошуа. Но Саша выстоял в этом шторме. угол, это уже был в порядке.
Он был в порядке, и вы увидели это в 10-м раунде. Решение судей? Саша сказал, что раздельное решение или нет, но победил тот, кто и должен был победить", - рассказал Анбер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и УНИАН
- Источник: Шахтер подписал вингера бельгийского Мехелена
- Фиаско Динамо, первая победа Шахтера, уверена Барса. Главные новости за 28 августа
- Вся семья Василия Ломаченка покинула Украину
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти