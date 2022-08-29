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Катмен Усика: Решение судей в бою с Джошуа? Саша сказал, что победил тот, кто и должен был победить

Бокс
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Украинцу тяжело дался этот бой

Катмен Усика: Решение судей в бою с Джошуа? Саша сказал, что победил тот, кто и должен был победить

Фото: Flipboard

Новина українською

Катмен Александра Усика Расс Анбер рассказал об одном из самых трудных раундов для украинца в поединке с Энтони Джошуа.

"9-й раунд был тяжелым для Усика и положительным для Джошуа. Но Саша выстоял в этом шторме. угол, это уже был в порядке.

Он был в порядке, и вы увидели это в 10-м раунде. Решение судей? Саша сказал, что раздельное решение или нет, но победил тот, кто и должен был победить", - рассказал Анбер.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Sport.ua

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