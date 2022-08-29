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Усик вернулся в Украину
Украинец не был на родине полгода
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) повернувся в Україну з дружиною Катериною. Про це він повідомив в соцмережах:
"Ми скучили, рідненька!", - написав боксер.
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