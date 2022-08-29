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Джошуа показал свой первый спортзал

Бокс
(1 голосов)

Британец вернулся туда, где все начиналось

Джошуа показал свой первый спортзал

Новина українською

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) вернулся в свой старый любительский спортзал Finchley ABC.

В этом ринге он одерживал свои первые победы. Под сообщением британец написал:

"Вернулся туда, где все началось, вдали от того места, где все закончилось. Люблю эту игру", - написал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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Источник:
Tribuna

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