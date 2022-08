Джошуа показал свой первый спортзал

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) вернулся в свой старый любительский спортзал Finchley ABC.

В этом ринге он одерживал свои первые победы. Под сообщением британец написал:

"Вернулся туда, где все началось, вдали от того места, где все закончилось. Люблю эту игру", - написал Джошуа.

Back to where it started, far from where it ends, I love this game ???? pic.twitter.com/w0zWz2fK0r