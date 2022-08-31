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Уайлдер: У меня за плечами отличная карьера, но теперь я вернулся

Бокс
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Деонтей полон сил

Уайлдер: У меня за плечами отличная карьера, но теперь я вернулся

фото - boxingscene.com

Новина українською

Эксчемпион мира в супертяжелом весе деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) рассказал о том, как проходит его тренировочный сбор. Напомним, что вскоре он проведет бой с Робертом Хелениусом (31-3, 20 КО). Цитирует ringside24.

"На данный момент я провел более 400 раундов спаррингов. Тренировочный сбор проходит отлично. Мы пробуем что-то новое, поэтому к моей команде в Лас-Вегасе присоединился Дон Хаус. Мы хотели сменить несколько вещей, пройти больше раундов и посмотреть, как это работает".

У меня за плечами отличная карьера, но теперь я вернулся, чтобы начать свое второе правление. Я с нетерпением жду боя с Робертом. Я его очень уважаю, но, к сожалению, таков уж этот бизнес, иногда приходится сталкиваться друг с другом. Но помните – то, что мы знаем друг друга, не значит, что этот поединок не будет интересен!"

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В статье: Дионтей Уайлдер
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Источник:
XSport.ua

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