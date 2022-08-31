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Эгис Климас: Тайсон Фьюри и Усик уже сказали да
Ждем официальной информации
Фото: CBS Sports
Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал, что думает о возможном бое украинца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).
— Насколько я знаю, все уже согласились. Тайсон Фьюри уже сказал "да", он это сделает. Усик, конечно, тоже согласен. Он первым вызвал Фьюри.
— Это сражение состоится в 2022 или 2023 годах?
— Возможно, в конце этого года, возможно, в начале следующего, но мы будем точно об этом говорить.
– Кто сторона-А: Усик или Фьюри?
— По-моему, это Усик.
– Фьюри говорит, что он сторона-А, какова ваша реакция?
– Он многое говорит.
– Усик побьет Фьюри? На что будет похож их поединок?
— Если бы Усик думал, что он не побьет его, он бы никогда его не вызывал и не выходил с ним на бой. Конечно, он поразит его. Усик хочет четвёртый пояс.
— Хорошо, какова вероятность того, что это сражение состоится? 100% или 90%?
– 100% – это только когда ты выходишь в ринг. Это бокс. Думаю, сейчас около 80%.
- Он состоится в Европе?
– Пожалуй, он снова состоится в Саудовской Аравии, – сказал Климас.
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