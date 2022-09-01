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Трансляция пресс-конференции Александра Усика в Украине
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Паріматч
Чемпион мира в хевивейте по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Александр Усик вернулся в Украину из Джидды, Саудовская Аравия, где 20 августа победил британца Энтони Джошуа.
2 сентября в Киеве боксер встретится с украинскими представителями СМИ и впервые подробно расскажет о поединке, поддержке ВСУ, инициативе благотворительного фонда Usyk Foundation и ответит на вопросы журналистов.
Пресс-конференция чемпиона мира состоится при поддержке партнера Александра Усика Parimatch Ukraine.
Прямая трансляция медиа-мероприятия на YouTube канале Александра Усика USYK17. Начало – в 11.00.
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