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Трансляция пресс-конференции Александра Усика в Украине

Бокс
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Трансляция пресс-конференции Александра Усика в Украине

Паріматч

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Чемпион мира в хевивейте по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Александр Усик вернулся в Украину из Джидды, Саудовская Аравия, где 20 августа победил британца Энтони Джошуа.

2 сентября в Киеве боксер встретится с украинскими представителями СМИ и впервые подробно расскажет о поединке, поддержке ВСУ, инициативе благотворительного фонда Usyk Foundation и ответит на вопросы журналистов.

Пресс-конференция чемпиона мира состоится при поддержке партнера Александра Усика Parimatch Ukraine.

Прямая трансляция медиа-мероприятия на YouTube канале Александра Усика USYK17. Начало – в 11.00.

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В статье: Александр Усик ПариМатч
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