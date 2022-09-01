Эдди Хирн уверен, что Тайсон Фьюри не согласится на бой с Усиком

Известный промоутер Эдди Хирн считает, что британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не согласится на бой с Александром Усиком, который обладает поясами WBA Super, WBO, IBF, IBC.

"На кону очень большие суммы, и мы знаем, что на Ближнем Востоке всегда стремились принять у себя бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Что хочет Фьюри? $ 500 млн? Таких денег нет и близко, так что, думаю, он откажется от боя.

Я не уверен в этом. Если Фьюри — человек слова, а это сомнительно, то либо полмиллиарда, либо он не будет драться. Я знаю, что Тайсон не ведёт переговоры. Он назначает цену и говорит, что не будет драться за меньшие деньги", — цитирует Хирн Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри может состояться в феврале 2023 года в одной из стран Ближнего Востока.