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Сауль Альварес: Моя цель — завершить карьеру Головкина

Бокс
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Мексиканец хочет провести этот бой

Сауль Альварес: Моя цель — завершить карьеру Головкина

фото - boxingscene.com

Новина українською

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес высказался о боксёре из Казахстана Геннадии Головкине, с которым он проведёт бой в середине сентября. Ранее Головкин говорил, что в скором времени может завершить карьеру.

"Моя цель — завершить его карьеру. Именно в этом она и заключается на этот бой. Никакого неуважения к нему. Он отличный боец. Я бы сказал, один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель — положить конец его карьере, его великой карьере", — приводит слова Альвареса Forbes.

Поединок Головкина и Альвареса пройдёт 17 сентября.

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В статье: Сауль Альварес
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