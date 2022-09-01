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Сауль Альварес: Моя цель — завершить карьеру Головкина
Мексиканец хочет провести этот бой
фото - boxingscene.com
Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес высказался о боксёре из Казахстана Геннадии Головкине, с которым он проведёт бой в середине сентября. Ранее Головкин говорил, что в скором времени может завершить карьеру.
"Моя цель — завершить его карьеру. Именно в этом она и заключается на этот бой. Никакого неуважения к нему. Он отличный боец. Я бы сказал, один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель — положить конец его карьере, его великой карьере", — приводит слова Альвареса Forbes.
Поединок Головкина и Альвареса пройдёт 17 сентября.
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