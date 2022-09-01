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Конор Макгрегор показал фото со своим сыном
Ирландец отправил сына в школу
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сыном.
"Первый день в школе завершён! Гордый папа! Удачи всем детям в новом учебном году! Удачи и их семьям! Время игры! Вперёд", — подписал фото Макгрегор.
Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье.
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