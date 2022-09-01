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Конор Макгрегор показал фото со своим сыном

Бокс
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Ирландец отправил сына в школу

Конор Макгрегор показал фото со своим сыном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сыном.

"Первый день в школе завершён! Гордый папа! Удачи всем детям в новом учебном году! Удачи и их семьям! Время игры! Вперёд", — подписал фото Макгрегор.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье.

Конор Макгрегор показал фото со своим сыном - изображение 1

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В статье: Конор Макгрегор
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