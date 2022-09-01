Конор Макгрегор показал фото со своим сыном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сыном.

"Первый день в школе завершён! Гордый папа! Удачи всем детям в новом учебном году! Удачи и их семьям! Время игры! Вперёд", — подписал фото Макгрегор.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье.