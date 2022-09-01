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Джервонта Дэвис рассказал, когда проведет следующий бой
Он состоится зимой
фото - boxingscene.com
Чемпион по версии WBА в легком весе американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) на своей странице в Instagram рассказал, когда проведет бой. Боксер опубликовал пост с подписью:
"..Декабрь".
Среди возможных его оппонентов Райан Гарсия и Исаак Крус.
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Источник:XSport.ua
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