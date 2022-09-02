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Тайсон Фьюри заявил, что проведет бой с Усиком

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Тайсон Фьюри заявил, что проведет бой с Усиком

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) на своей странице в Instagram отреагировал на вызов Мануэля Чарра (33-4, 19 KO). "Цыганский король" заявил, что не спешит и хочет разобраться с Александром Усиком (20-0, 13 KO) и назвал украинца средневесом:

"Бриллиантовый парень", у меня сейчас есть один средневес, по которому я должен приложиться кулаком. Однако если ты желаешь получить на орехи, ты точно можешь это получить. Давление ломает бриллианты."

Напомним, что украинца никто не интересует, кроме Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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