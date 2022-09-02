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Эдди Хирн рассказал, когда состоится следующий бой Джошуа
Он будет в этом году
Президент промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) будет готовиться к следующему бою, который состоится в конце 2022 года.
Слова Хирна приводит boxingscene.com.
"Это еще не подтверждено, но все стремятся к этому. Не хочу начинать перечислять фамилии, но это будет бой с представителем топ-15. Это будет достойный соперник, благодаря которому Джошуа сможет вернуться, заявить о себе и закрепить то, чему он научился в тренировочном лагере".
"Чжилей (24-0-1, 19 КО)? Многие считают, что он победил Хрговича, это было бы большим поединком в Китае, но следующий бой Энтони должен состояться в Великобритании, но не на стадионе – арена O2 или Manchester".
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