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Майки Гарсия: У Ломаченка отличные навыки, но он слабый боец

Бокс
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Украинец не может выйти на пик формы

Майки Гарсия: У Ломаченка отличные навыки, но он слабый боец

Новина українською

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия, недавно завершивший карьеру в комментарии fight hype, рассказал, что думает о возможном поединке Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Девина Хейни (28).

В этом поединке я выбираю Хэйни. Девин, естественно, больше боец, и он настолько талантлив, что я выбираю его. Я думаю, что у Ломы отличные навыки, но он слабый боец.

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В статье: Василий Ломаченко Майки Гарсия Девин Хэйни
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Источник:
XSport.ua

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