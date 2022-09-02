Майки Гарсия: У Ломаченка отличные навыки, но он слабый боец

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия, недавно завершивший карьеру в комментарии fight hype, рассказал, что думает о возможном поединке Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Девина Хейни (28).

В этом поединке я выбираю Хэйни. Девин, естественно, больше боец, и он настолько талантлив, что я выбираю его. Я думаю, что у Ломы отличные навыки, но он слабый боец.