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Усик: Рад вернуться в родной Киев. Фото
С возвращением домой, чемпион
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) вернулся в Киев и
Напомним, что ранее Фьюри
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