Усик: Рад вернуться в родной Киев. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) вернулся в Киев и дал пресс-конференцию для журналистов. Пост о своих впечатлениях от общения наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри отреагировал на пресс-конференцию Усика.