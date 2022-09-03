  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа снова вернулся к тренировкам и имеет новое кредо. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа снова вернулся к тренировкам и имеет новое кредо. Фото

Бокс
(1 голосов)

Британец заслуживает уважения

Джошуа снова вернулся к тренировкам и имеет новое кредо. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после поражения от украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) вернулся в тренировочный процесс. Свое новое кредо в спорте он описал так: примечание для себя: я должен работать усерднее. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал, как относится к завершению карьеры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде