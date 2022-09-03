Джошуа снова вернулся к тренировкам и имеет новое кредо. Фото

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после поражения от украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) вернулся в тренировочный процесс. Свое новое кредо в спорте он описал так: примечание для себя: я должен работать усерднее. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал , как относится к завершению карьеры.