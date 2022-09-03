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Усик рассказал, кто убедил его драться против Джошуа
Авторитетное мнение
Фото: CBS Sports
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, кто убедил его во время войны драться с британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).
"Я вообще не хотел уезжать. Знакомые ребята-пограничники, с которыми я служил в Пограничной службе Украины.
Я поехал во Львов в госпиталь, пообщался с ними. Они сказали: "Александр, подумай над тем, чтобы принять матч-реванш. Таким образом, ты больше поможешь стране в целом, чем если пойдешь воевать".
Я тогда уже был в терробороне. Мы пообщались с ребятами, с командой и действительно решили, что так и по миру заявим и поможем стране больше.
Что касается меня, то учиться воевать надо уметь. Что у меня есть характер (для войны – прим) – это не так" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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