Усик рассказал, кто убедил его драться против Джошуа

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, кто убедил его во время войны драться с британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).

"Я вообще не хотел уезжать. Знакомые ребята-пограничники, с которыми я служил в Пограничной службе Украины.

Я поехал во Львов в госпиталь, пообщался с ними. Они сказали: "Александр, подумай над тем, чтобы принять матч-реванш. Таким образом, ты больше поможешь стране в целом, чем если пойдешь воевать".

Я тогда уже был в терробороне. Мы пообщались с ребятами, с командой и действительно решили, что так и по миру заявим и поможем стране больше.

Что касается меня, то учиться воевать надо уметь. Что у меня есть характер (для войны – прим) – это не так" – сказал он.