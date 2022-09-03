Александр Усик: Мечтаю провести поединок с Тайсоном Фьюри в Киеве

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик впервые после победы над Энтони Джошуа пообщался с украинскими журналистами в Киеве.

Пресс-конференция в столице Украины была организована при поддержке партнера Усика Parimatch Ukraine.

Боксер находился в хорошем настроении, много шутил и признавался, что счастлив вернуться домой после 5 месяцев тренировочного лагеря.

– Я рад вернуться в Украину, слава Богу с победой. Есть в коллекции три главных пояса в хевивейте, но очень хочется еще один WBC. Где он? Цыгане украли, какой там король, – так Александр Усик намекал на возможный объединительный поединок против Тайсона Фьюри о котором активно говорит весь боксерский мир. Усик мечтает, чтобы это сражение произошло в Украине. – Я мечтаю о бое на "Олимпийском". Хотя думаю, что сейчас это невозможно. Даже если в Киеве все будет спокойно, он не захочет сюда приехать. Он чувствует, что здесь земля силу дает. Здесь же даже наши цыгане за меня будут, а не за него. Возможно, если мы будем проводить все второе сражение, то оно состоится в Киеве. Надо будет ему что-нибудь за это пообещать.

О победе над Джошуа

Украинец победил раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112), однако заявил, что Энтони Джошуа его не удивил.

– Он был собран, хотел меня поймать на контратаке. Выбрасывал силовые удары, хотел мне сбить дыхание, бил по туловищу. Чуть ниже бил, в пах.

Было непросто, но я понимал, что нельзя сдаваться, нельзя останавливаться. Я понимал, что мне не так тяжело, как некоторым ребятам на передовой. После 9 раунда я спросил: "Какой раунд?". Говорю тренеру: "Начинать?". Он говорит: "Начинай". Энтони очень сильно вымахался перед этим, хорошо, что все произошло.

Если не состоится бой с Фьюри, то, возможно, договоримся и о третьем сражении с Джошуа. Но уже на НСК "Олимпийский".

О собственном благотворительном фонде и сборе на ВСУ

Во время вечера бокса в Джидде благотворительный фонд Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и MEGOGO собрали 17 млн ​​грн на приобретение автомобилей для Вооруженных сил Украины.

– Фонд работает с 24 февраля. Мы все давно планировали запустить благотворительный проект, но когда началась война, мы поняли, что должны помогать ВСУ и переселенцам, всем, кто помогает Украине. Большая команда работает со мной, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны.

Что касается средств, собранных во время поединка, то они будут потрачены на автомобили для ВСУ, на дроны, тепловизоры и другие вещи, которые нужны ребятам. Мы также планируем закупить продуктовые наборы. На сайте фонда есть все отчеты о наших расходах, поэтому все можно проверить.