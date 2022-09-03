Усик: Вы знаете, что Беринчик бил меня по лицу

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал забавную историю, связанную с его другом Денисом Беринчиком.

"Почему вы думаете, что у нас нет стендапа? Мы с Денисом выступаем на квартирниках. Мы много лет сотрудничаем с ним по этому направлению. Да, он где-то резвится, бьется, бьется со мной. Вы знаете, что Денис Беринчик меня бил по лицу? Кулаки. Говорит: "Это бокс". Вы не боксировали с ним?.

Он просто стоял, смотрел на меня и как шарахнул. Я спрашиваю: "Зачем ты это делаешь?" Он говорит: "А ты сильный". Шуток у нас с Денисом много" – сказал он.