  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик о бое с Фьюри: В этом году он точно не состоится
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик о бое с Фьюри: В этом году он точно не состоится

Бокс
(1 голосов)

Александр сразится только с Тайсоном

Усик о бое с Фьюри: В этом году он точно не состоится

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Александр Усик в интервью с BBC Україна рассказал о своих планах на следующий бой, о том, когда подерется с Тайсоном Фьюри, а также о возможном скором завершении карьеры.

Вас сейчас можно назвать почти абсолютным чемпионом мира по боксу. Совершенно наивный вопрос с абсолютно ожидаемым ответом, но хотели бы вы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе?

"Я стану абсолютным чемпионом мира".

Есть какие-то новости о вашем потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри?

"Переговоры продолжаются".

Есть ли шансы, что он состоится до конца года, так, как этого, кажется, хотят промоутеры господина Фьюри?

"В этом году он точно не состоится.

У меня всё слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать.

Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого будет где-то полтора-два месяца. Если этого не сделать, они могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Поэтому я сейчас общаюсь с врачами, которые помогают мне максимально сделать чек-ап тела, потому что я в течение пяти месяцев был в жестком тренировочном графике, и тело истощилось.

Я просто физически сейчас не смогу подготовиться [к бою до конца года] никак. Вот вообще никак. А зачем мне выходить на поединок неподготовленным?

Для меня важнее мое внутреннее самочувствие и здоровье, чем большой поединок, потому что я не собираюсь отбоксировать и все. Я собираюсь путешествовать с детьми, воспитывать их, помогать им в том, чем они будут заниматься".

После боя с Джошуа вы сказали, что либо будете боксировать с Фьюри, либо не будете боксировать вообще. То есть если Фьюри действительно решит окончить карьеру, вы тоже уйдете на пенсию?

"Посмотрим. Голословые заявления не нужно делать. Просто я не вижу...

С Тайсоном Фьюри или с Деонтеем Уайлдером еще можно побоксировать. А больше я не вижу интереса...

Смотрите, весь труд, который я делаю в своем тренировочном лагере, - он очень нелегкий, и психологически, и физически. Я не вижу семью по полгода. Это все очень тяжело. И делать всю эту трудную работу, просто чтобы выйти и побоксировать, – как-то уже не хочется.

Я уже столько раз выходил в ринг - и как любитель, и сейчас [как профессионал], - что уж не очень хочется быть, как Феникс, который сгорает-рождается-сгорает-рождается... Хочется отбоксировать пару поединков каких-то... крутых, больших... Не размениваться. Пару таких высоких поединков – и [после этого] работать в другом направлении".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде