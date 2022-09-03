Усик о бое с Фьюри: В этом году он точно не состоится

Украинский боксер Александр Усик в интервью с BBC Україна рассказал о своих планах на следующий бой, о том, когда подерется с Тайсоном Фьюри, а также о возможном скором завершении карьеры.

Вас сейчас можно назвать почти абсолютным чемпионом мира по боксу. Совершенно наивный вопрос с абсолютно ожидаемым ответом, но хотели бы вы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе?

"Я стану абсолютным чемпионом мира".

Есть какие-то новости о вашем потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри?

"Переговоры продолжаются".

Есть ли шансы, что он состоится до конца года, так, как этого, кажется, хотят промоутеры господина Фьюри?

"В этом году он точно не состоится. У меня всё слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать. Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого будет где-то полтора-два месяца. Если этого не сделать, они могут дать о себе знать в самый неподходящий момент. Поэтому я сейчас общаюсь с врачами, которые помогают мне максимально сделать чек-ап тела, потому что я в течение пяти месяцев был в жестком тренировочном графике, и тело истощилось. Я просто физически сейчас не смогу подготовиться [к бою до конца года] никак. Вот вообще никак. А зачем мне выходить на поединок неподготовленным? Для меня важнее мое внутреннее самочувствие и здоровье, чем большой поединок, потому что я не собираюсь отбоксировать и все. Я собираюсь путешествовать с детьми, воспитывать их, помогать им в том, чем они будут заниматься".

После боя с Джошуа вы сказали, что либо будете боксировать с Фьюри, либо не будете боксировать вообще. То есть если Фьюри действительно решит окончить карьеру, вы тоже уйдете на пенсию?