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Усик о бое с Фьюри: В этом году он точно не состоится
Александр сразится только с Тайсоном
Фото: The Japan Times
Украинский боксер Александр Усик в интервью с BBC Україна рассказал о своих планах на следующий бой, о том, когда подерется с Тайсоном Фьюри, а также о возможном скором завершении карьеры.
Вас сейчас можно назвать почти абсолютным чемпионом мира по боксу. Совершенно наивный вопрос с абсолютно ожидаемым ответом, но хотели бы вы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе?
"Я стану абсолютным чемпионом мира".
Есть какие-то новости о вашем потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри?
"Переговоры продолжаются".
Есть ли шансы, что он состоится до конца года, так, как этого, кажется, хотят промоутеры господина Фьюри?
"В этом году он точно не состоится.
У меня всё слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать.
Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого будет где-то полтора-два месяца. Если этого не сделать, они могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.
Поэтому я сейчас общаюсь с врачами, которые помогают мне максимально сделать чек-ап тела, потому что я в течение пяти месяцев был в жестком тренировочном графике, и тело истощилось.
Я просто физически сейчас не смогу подготовиться [к бою до конца года] никак. Вот вообще никак. А зачем мне выходить на поединок неподготовленным?
Для меня важнее мое внутреннее самочувствие и здоровье, чем большой поединок, потому что я не собираюсь отбоксировать и все. Я собираюсь путешествовать с детьми, воспитывать их, помогать им в том, чем они будут заниматься".
После боя с Джошуа вы сказали, что либо будете боксировать с Фьюри, либо не будете боксировать вообще. То есть если Фьюри действительно решит окончить карьеру, вы тоже уйдете на пенсию?
"Посмотрим. Голословые заявления не нужно делать. Просто я не вижу...
С Тайсоном Фьюри или с Деонтеем Уайлдером еще можно побоксировать. А больше я не вижу интереса...
Смотрите, весь труд, который я делаю в своем тренировочном лагере, - он очень нелегкий, и психологически, и физически. Я не вижу семью по полгода. Это все очень тяжело. И делать всю эту трудную работу, просто чтобы выйти и побоксировать, – как-то уже не хочется.
Я уже столько раз выходил в ринг - и как любитель, и сейчас [как профессионал], - что уж не очень хочется быть, как Феникс, который сгорает-рождается-сгорает-рождается... Хочется отбоксировать пару поединков каких-то... крутых, больших... Не размениваться. Пару таких высоких поединков – и [после этого] работать в другом направлении".
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