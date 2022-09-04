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Усик продолжает насмехаться над Фьюри. Фото
Украинец на своей волне
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) продолжает насмехаться над чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1; 23 КО). Фото со своей реакцией на
Напомним, ранее Руис и Ортис
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