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Усик продолжает насмехаться над Фьюри. Фото

Бокс
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Украинец на своей волне

Усик продолжает насмехаться над Фьюри. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) продолжает насмехаться над чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1; 23 КО). Фото со своей реакцией на обращение британца украинец разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Руис и Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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