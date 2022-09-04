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Британский супертяж: Джошуа пытался изо всех сил, но Усик был лучше
Сложно поспорить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж, бывший чемпион мира Диллиан Уайт прокомментировал результат реванша Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует Boxing247:
"Джошуа пытался изо всех сил, но Усик был лучше. Этот бой не был для него сложным физически, но оказался трудным психологически. Он просто пережил многое в одно мгновение и сломался. Мы все видели, что он проявлял признаки стресса после боя. Джошуа не мог с этим справиться.
Мало кто знает, как справиться с поражением. Никто не хочет проигрывать, но жизнь состоит из взлетов и падений. Всем нам приходится с этим иметь дело, но не нужно начинать плакать только потому, что ты проиграл" – сказал он.
Напомним, ранее Ортис и Руис
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