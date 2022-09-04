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Фьюри назвал условие для боя с Джошуа

Бокс
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Вряд ли такое случится

Фьюри назвал условие для боя с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал, при каких условиях выйдет на бой против своего соотечественника Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует канал BT-Sport:

"Несмотря на то, что Джошуа проиграл три из пяти последних боев, я все еще думаю, что люди хотели бы увидеть наш поединок. Если Усик не сможет подготовиться, не захочет драться по каким-то причинам.

Знаете, средневес против гигантского бегемота-супертяжеловеса. Я понимаю, почему он этого не желает. Если этот поединок не состоится, мы сделаем предложение Эй Джею" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик публично посмеялся над Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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