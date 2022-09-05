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Тайсон Фьюри отреагировал на победу Руиса над Ортисом
Цыганский король поздравил коллегу
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на победу американского боксёра Энди Руиса-младшего, которую он одержал в поединке с представителем Кубы Луисом Ортисом.
"Мои поздравления, бро", — написал Фьюри в своих социальных сетях.
Напомним, бой Руиса-младшего и Ортиса завершился победой американца единогласным решением судей – 113:112, 114:111, 114:111.
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