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Тайсон Фьюри отреагировал на победу Руиса над Ортисом

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Тайсон Фьюри отреагировал на победу Руиса над Ортисом

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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на победу американского боксёра Энди Руиса-младшего, которую он одержал в поединке с представителем Кубы Луисом Ортисом.

"Мои поздравления, бро", — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Напомним, бой Руиса-младшего и Ортиса завершился победой американца единогласным решением судей – 113:112, 114:111, 114:111.

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В статье: Тайсон Фьюри Энди Руис
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