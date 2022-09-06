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Гвоздик: Спорт – это очень крепкое оружие, чтобы влиять на людей
Украинец считает, что спортсмены должны использовать свое оружие, чтобы показать, что творит россия
Экс-чемпион мира Александр Гвоздик отреагировал на фразу спортсменов, что "спорт вне политики":
"Все всегда говорят, что спорт вне политики, но на самом деле это никогда не было так. Мне кажется, что спорт – это очень крепкое оружие, чтобы влиять на людей. Если зрители смотрят на выдающихся спортсменов, то, конечно, они будут склоняться к их мнению. Ппоэтому спорт и религия – это все инструменты влияния, на мой взгляд, конечно, спорт используют как оружие в политических моментах.
Относительно вопроса о Крыме, по-моему, Усик сейчас – самый популярный спортсмен из Украины. Кто еще? Наверное, какие футболисты, но он постоянно на слуху, люди за ним следят. Это горячий вопрос в Украине, поэтому ему его и задают."
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