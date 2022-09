Хирн: Не уверен, что Фьюри настроен серьезно на бой с Джошуа

Промоутер бывшего чемпиона мира супертяжелом весе британца Энтони Джошуа ( 24-3, 22 КО) Эдди Хирн, прокомментировал вызов, который его подопечному бросил Тайсон Фьюри ( 32-0-1, 23 КО ):

"Лично я не уверен, что Фьюри настроен серьезно, но если это действительно так, я уже сказал Уорену вчера, что 100% мы сядем за стол переговоров и организуем этот бой".

‼️ Eddie Hearn has revealed that he's spoken to Frank Warren's son George Warren about Tyson Fury vs Anthony Joshua in December: "Personally I don't feel Fury is serious, but if he is, as I said to the Warrens last night, 100% we will sit down and make the fight." [@talkSPORT]