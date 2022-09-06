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Уайлдер: Команда Усика знает, где меня найти

Бокс
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Деонтей хочет боя с Усиком

Уайлдер: Команда Усика знает, где меня найти

Новина українською

Звёздный американский экс-чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал о готовности провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе, украинцем Александром Усиком.

"Раз Фьюри завышает цену, они знают, где меня найти. Я здесь, Деонтей Уайлдер вернулся. Я здесь для того, чтобы интерес к дивизиону снова повысился. Я здесь из-за всей этой шумихи. Посмотрим, как всё сложится. Бокс — это бизнес. Это строго бизнес, и относиться к этому следует соответствующим образом", — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Ранее Деонтей прокомментировал победу соотечественника Энди Руиса в поединке с кубинским ветераном Луисом Ортисом.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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