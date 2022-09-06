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Фрэнк Уоррен: Бой с Джошуа будет в Великобритании и надеемся, что в ноябре

Бокс
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Поединок все же состоится

Фрэнк Уоррен: Бой с Джошуа будет в Великобритании и надеемся, что в ноябре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО), рассказал о будущем бое против Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

"Бой будет в Великобритании и надеемся, что в ноябре. Это то, на что мы ориентируемся. Тайсон настаивает, что поединок должен пройти в Британии. Он хочет сразиться здесь ради британских фанатов. К этому поединку невероятный интерес от публики в Великобритании. А также он должен побить все рекорды PPV", – сказал Уоррен.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
Sport.ua

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