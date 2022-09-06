  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко показал видео подготовки к предстоящему бою
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко показал видео подготовки к предстоящему бою

Бокс
(1 голосов)

Украинец по прежнему не высказался публично о вторжении россии в Украину

Василий Ломаченко показал видео подготовки к предстоящему бою

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) 29 октября проведет бой против Джемейна Ортиза (16-0-1, 8 KO).

Украинец в США готовится к поединку. В сети появилось видео тренировок Ломы на пневматической груше:

Ожидаете официальное объявление боя Ломаченко против Ортиза?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде