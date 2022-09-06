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Василий Ломаченко показал видео подготовки к предстоящему бою
Украинец по прежнему не высказался публично о вторжении россии в Украину
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) 29 октября проведет бой против Джемейна Ортиза (16-0-1, 8 KO).
Украинец в США готовится к поединку. В сети появилось видео тренировок Ломы на пневматической груше:
Ожидаете официальное объявление боя Ломаченко против Ортиза?
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