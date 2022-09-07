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Тайсон Фьюри: Я предложил Джошуа 40% от гонорара
Британец хочет этого боя
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о распределении гонорара в потенциальном мегафайте со звёздным соотечественником Энтони Джошуа.
Напомним, ранее Фьюри сделал заявление, обратившись к Джошуа и сообщив, что он готов сразиться с ним в конце года.
"Меня засыпают сообщениями с вопросом о том, сколько я собираюсь заплатить Джошуа. И все говорят 20%, 25% и 30%. На самом деле я предложил ему 40% от этого великолепного боя, потому что хочу, чтобы он состоялся.
У него не осталось оправданий для того, чтобы отказаться. Он не может сказать, что я недооценил его, предложив ему 20% или 30%. Я предложил 40. Соглашайся или уходи", – сказал Фьюри в социальных сетях.
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