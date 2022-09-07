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Президент WBC рассказал, почему Энди Руис не стал претендентом на бой с Фьюри
Энди является участником мини-турнира
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что американский экс-чемпион Энди Руис не стал обязательным претендентом на титул, несмотря на то что его поединок с кубинским ветераном Луисом Ортисом носил статус отборочного.
Напомним, Руис трижды отправлял Ортиса в нокдаун и победил единогласным судейским решением (114-111, 114-111, 113-112) по итогам 12 раундов.
По словам Сулеймана, бой Руис – Ортис стал полуфиналом претендентского мини-турнира. Второй полуфинал между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом состоится 16 октября в Нью-Йорке (США).
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