Джошуа принял предложение Тайсона Фьюри

Британский боксёр Энтони Джошуа принял предложение соотечественника Тайсона Фьюри о распределении гонорара в пропорции 60/40.

Об этом в интервью для IFL TV рассказал его промоутер Эдди Хирн, добавив, что его клиент хотел бы провести бой 17 декабря.

Напомним, в последнем поединке Джошуа раздельным решением судей проиграл представителю Украины Александру Усику. За счёт одержанной победы Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.