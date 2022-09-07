  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа принял предложение Тайсона Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа принял предложение Тайсона Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Ждем даты боя

Джошуа принял предложение Тайсона Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа принял предложение соотечественника Тайсона Фьюри о распределении гонорара в пропорции 60/40.

Об этом в интервью для IFL TV рассказал его промоутер Эдди Хирн, добавив, что его клиент хотел бы провести бой 17 декабря.

Напомним, в последнем поединке Джошуа раздельным решением судей проиграл представителю Украины Александру Усику. За счёт одержанной победы Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде