Тайсон Фьюри: Снесу Джошуа за 6-7 раундов, если он столько продержится

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал о поединке против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Слова боксера приводит портал talkSPORT.

"Белью – это фанат Джошуа, разве я не прав? Даже не собираюсь комментировать слова Тони, когда он восхваляет Энтони. Давайте подумаем, почему лучший в мире боксер, а Белью знает, что это я, вызывает на бой Джошуа? И я скажу тебе , Тони – другой маленький парень, который только что избил твоего напарника по бодибилдингу, Усик, не хочет сразиться со мной, он вышел и сказал: "Я не хочу сразиться с Тайсоном до следующего года".

Белью говорит: "О, такие ребята, как Джошуа, продают бои". О ком он вообще говорит? У меня самое большое количество зрителей в истории Великобритании – 94 000 человек! Однако и Джошуа, и его друг Хирн удовлетворены на 40% гонорара.

Если честно, когда в ринге два огромных супертяжеловеса, то случиться может все что угодно. Однако я всегда говорил, что когда выйду в ринг с Джошуа, то снесу его. Выиграю за 6-7 раундов, если Энтони вообще столько продержится.