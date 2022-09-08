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Тайсон Фьюри: Я мощнее, у меня вдвое длиннее руки, я на 30 сантиметров выше и храбрее Усика

Бокс
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Британец слишком уверен в своих силах

Тайсон Фьюри: Я мощнее, у меня вдвое длиннее руки, я на 30 сантиметров выше и храбрее Усика

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, как он собирается победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

"В сверхтяжелом весе ноги Усика не быстрее моих. Он мог бы выступать в среднем или полутяжелом весе, но не в хевивейте. Я мощнее, у меня вдвое длиннее руки, я на 30 сантиметров выше и я храбрее. Почему? Храбрость - это когда ты поднимаешься с конваса и бьешься в 12-м раунде после того, как тебя наглухо нокаутировали.Храбрость - это когда ты дважды поднимаешься в четвертом раунде, чтобы уложить засранца на конвас в 11-м.

Я сделаю с этим маленьким европейцем, что Риддик Боу сделал с Эвандером Холифилдом в первом и третьем боях. Красивый большой парень всегда поразит хорошего маленького парня. Он хороший маленький боец, а не хороший большой.

Усик провел четыре боя в супертяжах: дважды против бодибилдера, которого он мог бы перебоксовать десять раз в неделю, против джорнимена Чисоры и Чаза Уизерспуна, когда не понимал, что ему делать. Чаз попадал в него, оставив на нем метки и прочее", – сказал Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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