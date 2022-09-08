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Тайсон Фьюри: Хочу, чтобы Руис избил Уайлдера

Бокс
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Цыганский король поделился своими ожиданиями от предстоящего боя

Тайсон Фьюри: Хочу, чтобы Руис избил Уайлдера

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) считает Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) фаворитом в бою с Энди Руисом (35-2, 22 КО). Об этом он рассказал в интервью The Ring.

"Если учесть, что я недолюбливаю Уайлдера и что мне нравится Руис, я искренне хочу, чтобы Энди его избил. При этом, Уайлдер – опасный парень, и я не думаю, что Руис достаточно ловок, чтобы избегать его удара все 12 раундов. За Энди чисто попадал боец, которому далеко за 40 (Луис Ортис).

Уайлдер всегда будет попадать по супертяжам, особенно по тяжелым, как он это сделал с Ортисом и другими. Энтони Джошуа понадобилось 7 раундов, чтобы сломать Доминика Бризила. Уайлдер? Он вынес его одним ударом.

Я бы поставил на Уайлдера даже в бою с Джошуа. Я ставлю на него против любого супертяжеловеса, кроме меня. На мой взгляд, Уайлдер – это кусок дерьма, но все равно он второй супертяж в мире. Он донесет свой удар-молнию. Он попадался им на меня. У нас было десять нокдаунов в трех боях.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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