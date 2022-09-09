  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы ІІ
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы ІІ

Бокс
(1 голосов)

Британец выразил свои соболезнования

Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы ІІ

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион в тяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа отреагировав на смерть королевы Великобритании Елизаветы II. На своей странице в Instagram он опубликовал сторис.

"Покойся с миром", — написал Джошуа.

Напомним, что Елизаветы II не стало 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что монархиня особа умерла.

image

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде