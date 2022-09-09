Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы ІІ

Бывший чемпион в тяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа отреагировав на смерть королевы Великобритании Елизаветы II. На своей странице в Instagram он опубликовал сторис.

"Покойся с миром", — написал Джошуа.

Напомним, что Елизаветы II не стало 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что монархиня особа умерла.