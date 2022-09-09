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Джошуа отреагировал на смерть Елизаветы ІІ
Британец выразил свои соболезнования
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в тяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа отреагировав на смерть королевы Великобритании Елизаветы II. На своей странице в Instagram он опубликовал сторис.
"Покойся с миром", — написал Джошуа.
Напомним, что Елизаветы II не стало 8 сентября. Изначально появились сообщения о том, что её здоровье существенно ухудшилось. Несколько часов спустя стало известно, что монархиня особа умерла.
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