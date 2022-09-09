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Арум назвал имя следующего возможного соперника Ломаченко

Бокс
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Сначала нужно победить Ортиса

Арум назвал имя следующего возможного соперника Ломаченко

Новина українською

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в случае победы над Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО).

Слова Арума приводит boxingnews24.com:

"Ломаченко 29 октября сражается в "Гардене" против Джемейна Ортиса, достаточно хорошего легкоатлета. Если он добьется успеха, то я надеюсь свести его с победителем реванша Хейни – Камбосос. Я пока не говорил с людьми Камбососа об этом, но пообщался с Дэвином и Биллом Хейни. Они хотят это сражение".

Напомним, сейчас украинец проводит подготовку в США к поединку с Ортисом.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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Источник:
XSport.ua

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