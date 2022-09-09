Арум: Я не верю, что бой между Фьюри и Джошуа состоится

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что думает о возможном бое с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

"Я не верю, что бой между Фьюри и Джошуа состоится. Посмотрите какой несерьезный подход к делу со стороны Хирна. Если бы я продвигал парня после двух поражений от Усика, то организовал бы для Джошуа два боя с менее значимыми соперниками, прежде чем он будет драться на самом высоком уровне. Потому что поединок с Фьюри окажется очень жестким для Джошуа. Его поразят еще сильнее, чем это сделал Усик", – сказал Арум.

Напомним, что Фьюри направил предложение провести бой с Джошуа, на которое тот согласился.