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Арум: Я не верю, что бой между Фьюри и Джошуа состоится
Глава Top Rank рассказал о возможном бое
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что думает о возможном бое с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).
"Я не верю, что бой между Фьюри и Джошуа состоится. Посмотрите какой несерьезный подход к делу со стороны Хирна. Если бы я продвигал парня после двух поражений от Усика, то организовал бы для Джошуа два боя с менее значимыми соперниками, прежде чем он будет драться на самом высоком уровне. Потому что поединок с Фьюри окажется очень жестким для Джошуа. Его поразят еще сильнее, чем это сделал Усик", – сказал Арум.
Напомним, что Фьюри направил предложение провести бой с Джошуа, на которое тот согласился.
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