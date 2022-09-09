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Тайсон Фьюри: Я выйду прямо из паба на бой с Усиком

Бокс
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Цыганский король в своем репертуаре

Тайсон Фьюри: Я выйду прямо из паба на бой с Усиком

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) на своей странице в Instagram отреагировал на обвинения менеджера Александра Усика (20-0, 13 KO) Эгиса Климаса:

"Ты или Усик не хочет проблем. Так что я буду драться с кем-то другим, кто не прочь бросить в бой свои кулаки.

Однако если вы, сосунки, измените свое решение, мы с вами знаем, что саудовцы хотят декабрь. Так что я готов.

Не нужно 6 месяцев, чтобы натренировать накачанного средневеса! Я выйду прямо из паба."

Напомним, что недавно Тайсон бросил вызов Энтони Джошуа, который согласился на бой.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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