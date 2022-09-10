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Хэйни не планирует выходить на бой против Ломаченко
А чего передумал
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) заявил, что после поединка против австралийца Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО) планирует организовать бой против Джервонты Дэвиса (27-0; 25 KO). Его слова цитирует boxingnews24.com:
"Если Дэвис хочет сразиться, то в этом нет проблем. Но этого не будет, потому что он фальшивый чемпион. У него есть пояс Микки Мауса. Он говорит, будто я уклоняюсь. Но если это так, пусть обратится к президенту WBA и его сделают обязательным претендентом. Нет проблем.
Сейчас я сосредоточен на Камбососе, это соперник, на которого нельзя смотреть сквозь пальцы. Конечно, с Джервонтой это большой бой, но Дэвис готов сделать что угодно, только чтобы не драться. Я говорил неоднократно, что мы можем организовать это сражение, главное, чтобы Дэвис захотел" – сказал он.
Напомним, что Ломаченко прибыл в США для проведения тренировочного лагеря в следующий поединок. Кто будет его соперником – пока неизвестно.
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