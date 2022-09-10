Майки Гарсия дал свой прогноз на бой Альварес – Головкин

Экс-чемпион мира в легком весе Майки Гарсия дал свой прогноз на поединок между чемпионом WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО). Его слова цитирует Boxing24/7:

"Думаю, что это хорошее сражение, но я считаю, что Канело его выиграет. Они хорошо знают друг друга. Вес не слишком важен, потому что они уже сражались друг с другом дважды.

Канело бился в высшей весовой категории, но от природы он не большой чувак. Он стал гораздо меньше. Это не сыграет большую роль.

Я просто думаю, что Канело находится в лучшем возрасте и имеет лучшую карьеру по сравнению с Головкиным. Это хорошее сражение. Головкин приложит все усилия, чтобы нокаутировать его, но я думаю, что Канело победит.

Он все равно проведет реванш с Биволом. Он это сделает. Он не из тех, кто простит это маленькому выскочке.

Он его получит. Единственный способ сделать это – реванш. Это бокс. Речь идет не о борьбе со своими соотечественниками. Но когда возникают соответствующие обстоятельства, ты должен это сделать", – сказал он.

Напомним, что бой Альварес – Головкин 3 состоится 17 сентября.