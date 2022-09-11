Александр Усик играет в баскетбол – интересное и невероятное. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) принял участие в благотворительном баскетбольном матче на арене "Авангард" в Киеве. Фото по игре наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Майки Гарсия дал прогноз на бой Альварес – Головкин 3.