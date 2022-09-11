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Александр Усик играет в баскетбол – интересное и невероятное. Фото
Талантливый человек талантлив во всем
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) принял участие в
Напомним, что ранее Майки Гарсия
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