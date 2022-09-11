Альварес о своем поражении: Я проиграл, но имею шанс отыграться в ближайшем будущем

Мексиканский боксер Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) прокомментировал свое поражение в поединке против Дмитрия Бивола (20-0; 11 КО).

"С Биволом я сражался, когда был в расцвете сил. К сожалению, у меня много возникло проблем во время тренировочного лагеря. Я проиграл, но у меня есть шанс отыграться в ближайшем будущем. Вот что я имел в виду, когда сказал, что проиграл в расцвете сил.

Бой проходил не в моей весовой категории, но думаю, что в реванше смогу легко победить, но всякое случается. Я воспринимаю это как приобретенный опыт. Я выиграл первые пять или шесть раундов, но потом устал. Вот что произошло. Он не лучше меня.

Я говорю своему маленькому сыну: "Это не конец света, когда ты проиграешь". Когда ты занимаешься спортом, всегда есть вероятность победы или поражения. Это не имеет значения. Это не конец света. Нужно продолжать идти вперед, продолжать бороться и однажды станешь лучшим" – сказал он.

Напомним, что свой следующий бой Альварес проведет 17 сентября против казаха Геннадия Головкина.