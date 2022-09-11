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Амир Хан дал прогноз на поединок Кроуфорд – Спенс

Бокс
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Будет отличный бой

Амир Хан дал прогноз на поединок Кроуфорд – Спенс

STEVE MARCUS/GETTY IMAGES

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира Амир Хан прокомментировал свои ожидания от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

Его слова цитирует Boxingnews24:

"Спенс или Кроуфорд? Ладно, я за своего парня, за Кроуфорда.

В одном поединке мы видели, как Спенса подловили и разозлили. Но я никогда не видел такого с Кроуфордом, чтобы его избили. Он побеждал быстротой, силой и хороших бойцами.

Я чувствую, что у Кроуфорда есть преимущество в этом поединке. Думаю, что поединок будет проходить на дистанции, где Кроуфорду будет легко, поскольку просто перебоксирует Спенса. Эррол будет подходить к нему, будет давить и давить.

Особенность Кроуфорда в том, что он тоже хороший боксер. Мы с Кроуфордом провели пару раундов в бою и спарринговали вместе. Когда я был в лагере в горах, когда я выехал из Омахи в Колорадо-Спрингс, он был просто частью команды, чтобы помочь мне и вместе выходил на пробежки.

Он очень помог, а затем он приехал в Великобританию со мной. Да, было хорошо, что он рядом" – сказал он.

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В статье: Амир Хан Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
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