Фьюри приостановил переговоры по организации боя против Джошуа

Команда чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) приостановила переговоры по организации поединка против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).

Причина этого – смерть Королевы Елизаветы II.

"Тайсон и я, мы просто не считаем это целесообразным сейчас. Это было бы проявлением неуважения к королевской семье" – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.