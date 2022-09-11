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Фьюри приостановил переговоры по организации боя против Джошуа
Причина – уважительная
Фото: MMA Fighting
Команда чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) приостановила переговоры по организации поединка против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).
Причина этого – смерть Королевы Елизаветы II.
"Тайсон и я, мы просто не считаем это целесообразным сейчас. Это было бы проявлением неуважения к королевской семье" – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Напомним, что ранее Александр Усик
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