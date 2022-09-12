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Боб Арум: Я не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится
По его мнению у Джошуа нет уверенности
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри не состоится. Цитирует Арум The Sun.
"Я не думаю, что бой состоится. Команда Фьюри хочет этого боя, но я поставил себя на место Эдди Хирна и Джошуа".
После двух поражений от Усика первое, что нужно сделать – это вернуть Джошуа на ринг, устроить ему два боя, в которых он обретет былую уверенность.
Если он сейчас вернется на ринг с Фьюри, это будет бойня."
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Источник:XSport.ua
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