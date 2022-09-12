Сауль Альварес похвастался физической формой перед боем с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) похвастался актуальной формой перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO).

Напомним, что их бой состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей.