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Сауль Альварес похвастался физической формой перед боем с Головкиным
Поединок состоится в ближайшие выходные
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) похвастался актуальной формой перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO).
Напомним, что их бой состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.
Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей.
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